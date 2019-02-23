عقبة وحيدة تمنع برشلونة من ضم ساؤول

2019/02/23 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أبدى نادي برشلونة الإسباني، رغبته في التعاقد مع ساؤول نيجويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد.ساؤول يواصل تقديم مستويات مميزة مع أتلتيكو هذا الموسم، مساعداً الفريق على الجانب المحلي والأوروبي.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة يريد ضم لاعب وسط جديد، تحسباً لرحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش.



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الدولي الكرواتي يبدو وكأنه في طريقة خارج كامب نو، منضماً إلى باريس سان جيرمان الموسم القادم.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019موقف ساؤول يبدو معقداً لبرسا، حيث يمتلك اللاعب شرطاً جزائياً في عقده بـ150 مليون يورو.

النادي الكتالوني يسعى للتفاوض مع أتلتيكو لتخفيض هذا المقابل إلى 110 فقط.

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الأمر الذي قد لا يرحب به نادي العاصمة الإسبانية، باعتبار ساؤول أحد العناصر المؤثرة بتشكيل المدرب دييجو سيميوني.

يذكر أن برشلونة تعاقد مؤخراً مع الهولندي فرينكي دي يونج، الذي يستعد للانضمام للفريق الموسم المقبل، مما يثير الشكوك حول مستقبل العديد من اللاعبين الآخرين في حالة ضم ساؤول.





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