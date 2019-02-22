2019/02/23 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SIkpqlCvbR0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 22-2-2019 | بغداد تحتضن اوسع معرض للكتاب) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 22-2-2019 | بغداد تحتضن اوسع معرض للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).