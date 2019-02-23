الزوراء يتدرب بلا اوديشو وثلاثة لاعبين يغيبون عن مواجهة اربيل

2019/02/23 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى فريق الزوراء اولى وحداته التدريبية في اربيل تحضيراً لمواجهة اربيل في الجولة التاسعة عشر من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز بعد غد الاثنين.

حيث سيقود الفريق في المباراة الكادر التدريبي المساعد بعد استقالة الكابتن ايوب اوديشو.

وسيغيب عن الفريق في هذه المباراة اللاعب مهند عبد الرحيم بسبب الحرمان لتراكم البطاقات الصفراء وبهاء جميل وسامال سعيد للإصابة.

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