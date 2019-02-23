2019/02/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ عميالت الانبار تعلن تفاصيل جديدة عن مغدوري النجف

23/02/2019 19:55:00 PM |

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واع/ الانبار/م.ا

كشفت قيادة عمليات الانبار ،اليوم السبت،تفاصيل جديدة عن مغدوري النجف في الثرثار شمالي الانبار.

وذكر مركز الاعلام الأمني في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) عن قيادة عمليات الانبار القول" انها نفذت عملية امنية في قاطع الثرثار لملاحقة عناصر داعش الإرهابية، وأثناء العملية عثرت على جثامين أربعة صيادين اغتيلوا من قبل داعش الإرهابي".

وأشار الى" العثور على أربعة اخرين اصيبوا بجروح متفاوتة اثر انفجار عبوة ناسفة اخرى اثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنسيق مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان ذاته"

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