رئيس مجلس النواب يدين حادثة الثرثار

2019/02/23 | 19:59

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، اليوم السبت، عن وجود اتفاق بين تحالفه وتحالف الفتح على تمرير أحد القوانين المهمة مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وقال الغزي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تحالفي الفتح و

بغداد اليوم - متابعة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بشأن ولي العهد، قبل لحظات من مغادرته البلاد متوجها إلى مصر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أناب ولي العهد الأمير محمد بن

بغداد اليوم _ كردستان

رد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، على رسالة وردت الى نائب أمينه العام كوسرت رسول، من قبل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، فيما كشف عن مشروع سياسي "من 3 نقاط" يخص تشكيل حكومة اقليم كردستان.

وقال إعلام

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