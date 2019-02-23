الاتحاد الوطني يرد على رسالة لبارزاني

2019/02/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، عن رسائل متبادلة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مشيرا الى اجتماع مرتقب لبحث تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي بالسليمانية "تسلم الأخ كسرت رسول رسالة أخوية من الأخ مسعود بارزاني والاخير رد عليه برسالة اخرى بنفس الروح الأخوية".

وكسرت رسول هو سكرتير المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف عمر ان "المكتب السياسي للاتحاد ناقش خلال اجتماع اليوم مضمون الرسالة، ونعتقد بانه سيكون هناك اجتماع قريب للمكتبين السياسيين للاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وتابع "نؤكد موقفنا، لدينا مشروع سياسي للاتفاق حول تشكيل الحكوم الجديدة في اقليم كوردستان ونحن سنناقش هذا المشروع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضوء قرارات المجلس القيادي".

وانتخب برلمان اقليم كوردستان، الاثنين الماضي، بالتصويت فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل مؤقت رئيسة للبرلمان وسط مقاطعة الاتحاد الوطني للجلسة.

وبحسب ما أفاد رئيس كتلة الديمقراطي في برلمان كوردستان هيمن هورامي، فإنه في حال التوصل لاتفاق مع الاتحاد الوطني فإنه سيتم سحب مرشحة حزبه المؤقتة وانتخاب آخر للاتحاد كرئيس للبرلمان.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الأحزاب الكوردية الكبرى مفاوضات مكثفة فيما بينها حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعداً بما يجعله اللاعب الرئيسي في البرلمان وفي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وحل في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكوردستاني بحصوله على 21 مقعداً، فيما حصلت حركة التغيير على المرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.

سوار أحمد

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