2019/02/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف قبل ايام تقرير للمجلس النرويجي للاجئين، ، عن الازمة الكبيرة الصحية التي تعصف في مدارس محافظة البصرة، جراء سوء دورات المياه فيها، مبيناً أنها تسببت باصابة اكثر من ربع مليون طفل في هذه المحافظة.حيث كشف هذا التقرير النرويجي الصادر الذي ذُكر فيه أن “محافظة البصرة شهدت في الصيف الماضي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لن تصدق تقرير دولي يسلط الضوء على مراحيض المدارس في هذه المحافظة تسبب في مرض ربع مليون طفل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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