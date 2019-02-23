الصحة النيابية: مافيات مرتبطة بجهات سياسية وراء إدخال الأدوية الفاسدة

2019/02/23 | 20:02

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بغداد- العراق اليوم:

قالت عضو لجنة الصحة النيابية، سهام الموسوي، اليوم السبت، أن مافيات لها ارتباط بجهات سياسية ذات ن...





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