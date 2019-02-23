هيئة الاعلام والاتصالات تصدر توضيحا بشأن تذبذب وضعف خدمة الانترنت

2019/02/23 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم السبت، بيانا توضيحا بشأن تذبذب وضعف خدمة الانترنت، مطالبة وزارة الاتصالات بالاسراع في اصلاح العوارض التي ادت الى ذلك.

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