2019/02/23 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسعار صرف العملات الأجنبية في طهران اليوم

- الدولارالأمريكي : 13.650 تومان

- سعر اليورو : 15.600 تومان

- الجنيه الأسترليني : 17.750 تومان

- الف دينارعراقي : 11.300 ومان ‏

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