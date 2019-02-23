فنزويلا تغلق حدودها مؤقتاً مع كولومبيا تحسباً لأي اعتداء

2019/02/23 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن سلطات بلادها قررت

إغلاق ثلاثة جسور على الحدود مع كولومبيا بصورة مؤقتة. وكتبت رودريغيز في صفحتها على تويتر أن "الحكومة البوليفارية، أبلغت

السكان قرارها إغلاق الجسور وذلك على خلفية التهديدات الخطيرة من

الحكومة الكولومبية ضد سلامة فنزويلا وسيادتها.وزير الخارجية

الفنزويلي خورخي آريازا من جهته اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى فرض

إدخال المعونات بالقوة، بينما تمنع عن شعبها الاستيراد بالحصار

المصرفي.

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