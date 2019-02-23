2019/02/23 | 20:02

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بالجدول..



3 مبارايات ضمن الجولة {19} من الدوري الممتاز الاثنين المقبل

تأریخ التحریر: : 2019/2/23 19:35

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلن اتحاد الكرة، السبت، عن جدول مباريات الجولة {19} من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي ستقام الاثنين المقبل.

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