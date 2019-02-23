الدفاع النيابية: واشنطن تخطط لإنشاء “مرتزقة الغربية” لإبعاد الحشد الشعبي عن تطهير الصحراء

2019/02/23 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن تخطيط القوات الأمريكية بإنشاء الحشد أمريكي أو “مرتزقة الغربية” في محافظة الانبار والمحافظات الأخرى لإبعاد الحشد الشعبي عن تطهير الصحراء الغربية المحاذية لسوريا.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “واشنطن تنوي إعادة تجربة الصحوات التي حققتها عام 2009 في المحافظات الغربية […]

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