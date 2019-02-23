842 خرقا جديدا في الحديدة خلال 72 ساعة

2019/02/23 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان التزام القوات اليمنية بالقرارات الأممية ووقف إطلاق النار وخطة إعادة الانتشار في الحديدة هو

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