قائد عمليات كركوك يكشف فقرات الخطة الأمنية الجديدة ويعلق على اشتراك البيشمركة

2019/02/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشف قائد عمليات كركوك اللواء الركن سعد حربية، السبت، عن الخطة الجديدة للمحافظة والتي تتضمن إعادة كافة القطعات التي كانت تمسك مدينة كركوك.وقال حربية في مؤتمر صحفي حضره مراسل “ناس”، اليوم (23 شباط 2019)، إن “الخطة الجديدة للمحافظة تتضمن إعادة كافة القطعات التي كانت تمسك مدينة كركوك او جنوب غربي كركوك او […]

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