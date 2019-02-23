السفير التركي ينقل عن “يار الله”: العراق عازم على إنهاء وجود حزب العمال

2019/02/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال السفير التركي فاتح يلدز، السبت، إنه تلقى تطمينات من معاون رئيس اركان الجيش للعمليات عبد الأمير يارالله بشأن إنهاء وجود حزب العمال في العراق.وأضاف يلدز في تغريدة على “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (23 شباط 2019)، أنه “بحث مع يار الله مواضيع تخص التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتدريب والتصنيع العسكري”.

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