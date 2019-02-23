2019/02/23 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت وحدات الجيش السوري ،السبت، من تنفيذ رمايات نارية طالت أوكار ومحاور تحرك وتسلل المجموعات الإرهابية في ريف ادلب الجنوبي.وقال مصدر عسكري ان ” وحدات الجيش نفذت رمايات نارية طالت أوكار ومحاور تحرك وتسلل المجموعات الإرهابية في بلدات كفرنبل وحاس وبسقلا وحيش وبابولين ومعصران وخان السبل بريف إدلب الجنوبي”.وأضاف ان ” الرمايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تنفذ رمايات نارية على أوكار ومحاور الإرهابيين في ريف ادلب alansaar.

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