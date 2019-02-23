تركيا مصممة على منطقة آمنة شمال سوريا وتحذر من فراغ بعد الانسحاب الأميركي

2019/02/23 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم أنقرة على إقامة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، سواء لمست تعاونا من حلفائها أم لا،

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