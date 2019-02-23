2019/02/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

JAVIER SORIANO

سولاري ينتقد منح برشلونة يوما إضافيا قبل "الكلاسيكو"

انتقد الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد منح الغريم برشلونة يوم راحة إضافي قبل لقائهما منتصف الأسبوع المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

ويحل برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني اليوم ضيفا على إشبيلية، قبل أكثر من 24 ساعة على حلول الريال ضيفا على ليفانتي في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من "الليغا".وتأتي المواجهتان قبل أيام من اللقاء المرتقب الأربعاء بين الغريمين التقليديين على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، بعد تعادلهما (1-1) على ملعب كامب نو في برشلونة ذهابا.وانتقد سولاري في مؤتمر صحافي عقده اليوم منح برشلونة يوما إضافيا، وهو ما حصل أيضا قبل لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي الكأس.وعلق على الموضوع بالقول "نجد أن الأمر مضحك"، متابعا "هو مثير للتساؤل (...) لكننا نراه بمثابة تحد".ويبتعد الريال في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن برشلونة، ويلي لقاء الغريمين التقليديين في الكأس الأربعاء، لقاء آخر مرتقب بينهما السبت المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري على ملعب الريال.المصدر: أ ف ب

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