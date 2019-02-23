الزوراء يبحث عن مدرب جديد لخلافة اوديشو قبيل المشاركة في دوري ابطال اسيا

2019/02/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبحث نادي الزوراء الرياضي، عن التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المستقيل

ايوب اوديشو، من اجل قيادة الفريق خلال الموسم الجاري.وتسعى ادارة الفريق الابيض الى حل مسألة المدرب خلال الاسبوع الجاري،

كونه مقبل على المشاركة في دوري ابطال آسيا، اضافة الى منافسات الدوري

العراقي الممتاز وكأس العراق , ولن يتمكن فريق الزوراء من التعاقد مع

مدرب شاب لا يمتلك احدى الشهادتين "برو" او "A"، كون النسخة الحالية

من دوري ابطال اسيا تسمح للاندية المشاركة بتواجد مدربين حاصلين على

شهادة A فيما سيكون الموسم المقبل للبطولة حكراً على حاملي شهادة

"برو" , هذا وكان المدرب السابق ايوب اوديشو قد اعلن استقالته من

تدريب النوارس بسبب الازمة المالية التي تضرب النادي.

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