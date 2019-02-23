بالصور..اختتام بطولة العراق بالتايكوندو في الديوانية

2019/02/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} اختتمت بطولة اندية العراق بالتايكوندو في محافظة الديوانية.

واختتمت البطولة اندية العراق لمحافظات جنوب بغداد التي احتضنتها محافظة الديوانية بالتايكوندو لفئات الناشئين والشباب دون سن الـ٢١ سنة بمشاركة ٦٠ نادياً و٢٥٠ لاعباً من كلا الجنسين.انتهىبواسطة:احمد حسن

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