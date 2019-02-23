ريال مدريد.. تفاصيل قصة المدرب الذي طرده بيل

2019/02/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد عام واحد من تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة لريال مدريد الإسباني، فوجئ المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عام 2015، بقرار إقالته من تدريب الفريق الملكي.

وفضل أنشيلوتي الصمت لسنوات، لكنه قرر أن يتحدث أخيرا ليكشف سبب الإقالة غير المتوقعة.وقال أنشيلوتي إن خلافا نشب بينه وبين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حول تصرفات النجم الويلزيغاريث بيل "المتعجرفة"، كان السبب الرئيسي في إقالته من منصبه.وحقق أنشيلوتي "العاشرة" لريال مدريد في 2014، وهي البطولة التي طال انتظارها من جانب جماهير النادي، وجعلت من أنشيلوتي بطلا داخل قلعة "الملكي".وبعد موسم ثان خرج فيه أنشيلوتي من نصف نهائي أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي، وحل ثانيا في بطولة الدوري المحلي، تمت إقالته بشكل مفاجئ، رغم علاقته القوية مع أبرز نجوم الفريق وقتها، ومنهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وقال أنشيلوتي: "سبب مشكلتي مع بيريز كانت عندما استبدلت بيل أمام فالينسيا، بعد أن تصرف بأنانية ولم يمرر لزميله كريم بنزيمة، الذي كان غير مراقب أمام المرمى المفتوح".وأضاف: "استبدلت بيل بعد هذا التصرف، ثم عمت الفوضى في النادي".انتهى

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