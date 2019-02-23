هيئة الاعلام توضح اسباب ضعف” خدمات الانترنت”

2019/02/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدرت

هيئة الاعلام والاتصالات، السبت، توضيحاً بشأن “تذبذب وضعف” خدمات الانترنت،

مؤكدة أنه بحسب وزارة الاتصالات فان اسباب تذبذب الخدمة حصول قطوعات والعوارض الفنية

في بعض المنافذ الحدودية.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نظرا لتكرار وكثرة

ورود الشكاوى الى هيئة الاعلام والاتصالات حول تذبذب وضعف خدمات الانترنت المقدمة للمشتركين،

وعلى الرغم من ان تجهيز سعات الانترنت يتم عن طريق شركات وزارة الاتصالات وشركات القطاع

الخاص المتعاقدة معها، الا ان الهيئة قامت ومن منطلق حرصها على متابعة جودة الخدمة

المقدمة للمشتركين بما فيها خدمات الانترنت بالتواصل مع المعنيين في وزارة الاتصالات

للاستفسار عن الاسباب التي ادت الى تذبذب خدمة الانترنت”.

وأضافت

أنه “بحسب وزارة الاتصالات فان اسباب تذبذب الخدمة نتيجة حصول قطوعات والعوارض

الفنية في بعض المنافذ الحدودية لامرار السعات الدولية، وبينت أن شركاتها المعنية تقوم

حالياً باتخاذ الاجراءات الفنية لتعويض السعات المفقودة من خلال المنافذ الدولية الاخرى”.

ولفتت

الهيئة في بيانها انها “طلبت من وزراة الاتصالات حث الخطى لاصلاح العوارض بالسرعة

الممكنة، وتجنب تكرارها بوضع خطط تمنع ذلك”.

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