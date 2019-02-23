2019/02/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل ميسي ثلاثية (26 و67 و85) وقدم كرة رائعة للأوروغوياني لويس سواريز الذي دوّن الهدف الرابع في الدقيقة 93 في المقابل تقدم أصحاب الأرض مرتين في النتيجة بواسطة كل من خيسوس نافاس (22) والأرجنتيني غابرييل ميركادو (42). وحافظ برشلونة على صدارة الـ"ليغا" برصيد 57 نقطة فيما يأتي الفريق الأندلسي في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 37 نقطة. تفاصيل المواجهة نهاية المباراة بفوز برشلونة على إشبيلية 4-2 93: سواريز يسجل الهدف الرابع لفريق برشلونة 85: ميسي يبصم على "هاتريك" مميز في شباك إشبيلية : الهاتريك الـ50 للساحر الأرجنتيني 71: تصويبة ميسي تمر برداً وسلاماً على حصون إشبيلية 67: ميسي يدرك التعادل لبرشلونة ويدوّن هدفه الشخصي الثاني في المباراة 53: عثمان ديمبيلي بغرابة كبيرة يضيع فرصة تعديل النتيجة عودة المباراة في شوطها الثاني نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لأصحاب الأرض على برشلونة 2-1. 42: سذاجة دفاع برشلونة تقدم الهدف الثاني لفريق إشبيلية بواسطة الأرجنتيني ميركادو26: الساحر ميسي بطريقة استثنائية يعدل الكفة (1-1) 25: رأسية التشيلي فيدال صدها الحارس التشيكي توماش فاتسليك بصعوبة 22: خيسوس نافاس يفتتح التسجيل لفريق إشبيلية18: وسام بن يدر هدد شباك برشلونة بداية المباراة في استاد رامون سانشيز بيزخوانالتشكيلة الأساسية للفريقين: إشبيلية – برشلونة

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