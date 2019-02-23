الحلبوسي يدين جريمة الثرثار ويدعو للقيام بعمليات استباقية للقضاء على داعش

2019/02/23 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الجريمة الإرهابية قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى استشهاد عددٍ من صيادي أهالي محافظة النجف الأشرف على أيدي عناصر داعش الإرهابي.وقال الحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/: “نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون؛ بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد”.ودعا […]

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