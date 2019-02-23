نائب عن الخدمات: اللجنة تعتزم استضافة مدراء الشركات الاستثمارية في القطاعين العام والخاص

2019/02/23 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر،اليوم السبت ، عن عزم لجنته استضافة مدراء الشركات الاستثمارية في القطاعي العام والخاص.وقال يابر في تصريح صحفي أطلعت

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