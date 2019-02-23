وكالة مقربة من الحرس الثوري: مسؤول إيراني رفيع زار افغانستان والتقى قيادات طالبان

2019/02/23 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وكالة مقربة من الحرس الثوري الإيراني مضمون زيارة أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني علي شمخاني، السبت، إلى العاصمة الأفغانية كابول ولقائه مع قيادات من حركة طالبان. مباحثات “إيرانية طالبانية” وقال شمخاني خلال في حوار مع وكالة “تسنيم” الايرانية تابعه “ناس” اليوم (23 شباط 2019)، ان “الحكومة الافغانية كانت قد طلبت من […]

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