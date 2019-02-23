 الحلبوسي يعزي ذوي ضحايا “الثرثار”.. والكربولي يحذّر من “تدوير داعش”

2019/02/23 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، حادثة الثرثار التي أدت إلى مقتل عددٍ من صيادي الاسماك، فيما حذر النائب محمد الكربولي من إعادة “تدوير لداعش”.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، أن “الجريمة الإرهابية قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى استشهاد عددٍ من صيادي أهالي […]

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