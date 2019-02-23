قفاز الشرطة الذهبي يقبض على لقب بطولة أندية العراق للمتقدمين بالملاكمة

2019/02/23 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أستعاد فريق الشرطة ذاكرة سطوته وهيمنته بالكامل على منصات التتويج ، ونجح في القبض على لقب بطولة أندية العراق للمتقدمين بالملاكمة ، أولى مسابقات الموسم الجديد ، التي أختتمت فعالياتها ، اليوم السبت ، وأستمرت لمدة خمسة أيام ، على قاعة الأولمبية المغلقة للألعاب الرياضية في محافظة البصرة .وعانق أبناء القيثارة الخضراء […]

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