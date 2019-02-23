2019/02/23 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي امانة بغداد للشباب يتوج بطلاً لبطولة العراق بالمصارعة والاعظمية ثانياً و والميناء ثالثاً والتي اختتمت محافظة ميسان

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