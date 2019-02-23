2019/02/23 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ قائد العمليات المشتركة في كركوك يكشف عن خطة امنية جديدة في المحافظة

23/02/2019 20:35:00 PM |

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واع/ كركوك/م.ا

كشف قائد عمليات كركوك الفريق الركن سعد حربية، اليوم السبت، عن خطة امنية جديدة في المحافظة، فيما اشار الى انها ستكون جاهزة للتطبيق خلال ايام.

وذكر حربية في تصريح نقله مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"هناك خطة جديدة سيتم اعتمادها في كركوك"، مبينا انها"تتضمن إعادة كافة القطعات التي كانت تمسك مدينة كركوك او جنوب غربي كركوك او المناطق بمحيط المدينة".

واضاف، انه"مصادر القوات الامنية في كركوك تعددت من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب واللواء 61 من الفرقة الخاصة"، لافتا الى انه"خلال الايام المقبلة ستكون الخطة كاملة".

واشار حربية الى""وضع كافة الموارد من كافة القوات الامنية تحت امرة قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة من اجل توحيد الجهد الاستخباري والجهد الميداني".انتهى29/ح

ولفت حربية الى أن "كل موارد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوات الامنية سواء الحشد الشعبيوالحشد العشائري هي تحت امرة المقر المتقدم".

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