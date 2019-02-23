الحلبوسي يدين حادثة

2019/02/23 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، حادثة الثرثار التي راح ضحيتها خمسة صيادين على يد تنظيم داعش، داعيا القوات الأمنية الى اجراء ضربة استباقية.

واعلنت خلية الاعلام الأمني عن العثور على جثامين اربعة صيادين من أهالي محافظة النجف واصابة اخرين مثلهم قرب بحيرة الثرثار على أيدي عناصر تنظيم داعش في محافظة الانبار غرب العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان "قيادة عمليات الانبار نفذت عملية امنية في قاطع الثرثار لملاحقة عناصر داعش".

واضاف البيان انه "أثناء العملية عثرت على جثامين أربعة صيادين قتلوا من قبل عناصر داعش الارهابي، و أربعة اخرين اصيبوا بجروح متفاوتة اثر انفجار عبوة ناسفة اخرى اثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنسيق مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان ذاته".

وأدان الحلبوسي الحادثة داعيا القوات الأمنية للقيام بعمليات استباقية وتكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق المحررة لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر.

و استنكرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية الحادثة ودعت القوات الامنية الى "التصدي للهجمات الارهابية ومنع الخروقات الامنية".

سوار أحمد

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