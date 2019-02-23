سلمان بن ابراهيم يزور طوكيو ويثمن مكانة الكرة اليابانية على الساحة الآسيوية

2019/02/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رياضة ,

2019/02/23 22:41

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بغداد- العراق اليوم: أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بالمكانة الرائدة التي تحتلها كرة القدم اليابانية على الساحة الآسيوية مبيناً أن التجربة اليابانية المتميزة في رعاية كرة القدم تعد أنموذجاَ يحتذى للدول الطامحة في رسم ملامح التطوير الكروي المستدام على كافة الأصعدة.



جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ سلمان إلى العاصمة اليابانية طوكيو في إطار سياسة التواصل التي ينتهجها مع مختلف مكونات منظومة كرة القدم الآسيوية وفي إطارالعمل المستمر بين الإتحاد الآسيوي و الإتحادات الوطنية لتعزيز أواصر التعاون لخدمة مسيرة اللعبة في القارة الآسيوية.



وزار رئيس الاتحاد الاسيوي مقر الإتحاد الياباني لكرة القدم وعقد إجتماعا مع رئيس الإتحاد كوزو تاشيما وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الإتحاد.



وألقى كلمة خلال اللقاء ثمن فيها النجاحات المتتالية لكرة القدم اليابانية في الفترة الماضية وخص بالذكر الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018 والحصول على لقب دوري أبطال آسيا في العامين المنصرمين ،والفوز بلقب بطولة آسيا تحت 16 عاماً وكذلك كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً ،إلى جانب الحضور المتميز في نهائيات كأس العالم في روسيا مبنيا أن تلك الإنجازات تكرس ريادة الكرة اليابانية على الساحة القارية وقدرتها على التواجد المؤثر في البطولات العالمية. وأشاد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بجهود الإتحاد الياباني لكرة القدم على صعيد وضع الخطط والإستراتجيات المدروسة للإرتقاء ببنية الكرة اليابانية بمختلف مكوناتها منوهاً بالخطوات الهائلة التي قطعها الإتحاد في مجالات لتطوير المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية وقطاعات الإدارة والتدريب والتحكيم في البلاد .



من جانب رحب رئيس الإتحاد الياباني لكرة القدم بزيارة رئيس الإتحاد الآسيوي إلى طوكيو مبنياً أن الزيارة تظهر حرصه على إدامة قنوات التواصل المباشر مع الإتحادات الوطنية والتنسيق والتشاور المستمرين من أجل مستقبل أكثر إشراقا لكرة القدم الآسيوية.

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