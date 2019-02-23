مقتل 5 “دواعش” بحملة أمنية غربي الانبار

2019/02/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن آمر لواء قضاء حديثة بمحافظة الانبار العقيد فيصل الجغيفي إن

القوات الأمنية شرعت بحملة أمنية إستباقية لتعقب الخلايا النائمة

لعصابات داعش الإجرامية في منطقة وادي حوران جنوب قضاء حديثة غربي

الانبار والتي تعد من اخطر المناطق كونها تضم عشرات الانفاق السرية

لمجرمي داعش, فضلاً عن تعقد تضاريسها ، مبينا ان القوات الامنية تمكنت

من قتل خمسة من ارهابيي داعش والاستيلاء على أسلحة متنوعة فضلا عن

تدمير عجلة تابعة لهم .



واضاف ان العملية جاءت على خلفية تعرض عدد من

المدنيين للاختطاف أثناء مزاولة عملية جمع الكمأ.

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