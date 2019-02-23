حربية يكشف عن خطة امنية جديدة في المحافظة

2019/02/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد العمليات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية، السبت،

عن اعداد خطة جديدة لفرض الامن في المحافظة، تتضمن إعادة كافة القطعات

التي كانت تمسك المدينة او جنوبها وغربها والمناطق المحيطة بالمدينة ،

مشيرا الى أنه تم زيادة القوات بحجم فرقة وهو ما زاد من كثرة القوات

وتعدد مصادر القوات من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب واللواء

واحد وستين من الفرقة الخاصة".



واضاف كما تم وضع كافة الموارد من كافة

القوات الامنية تحت امرة قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة من

اجل توحيد الجهد الاستخباري والجهد الميداني.

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