الحلبوسي: تكرار الجرائم الإرهابية ضد المدنيين هدفه زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي

2019/02/23 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عزا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تكرار الجرائم الإرهابية بحق المدنيين واخرها اغتيال الصيادين من النجف الى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي.

وادان الحلبوسي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه" الجريمة الإرهابية قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى استشهاد عددٍ من صيادي أهالي محافظة النجف الأشرف على أيدي عناصر داعش الإرهابي"، مستنكراً" بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون؛ بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد".ودعا القوات الأمنية إلى" القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباري ولا سيما في المناطق المحررة؛ لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز"، مقدماً تعازيه "لذوي المغدورين الذين طالتهم يد الغدر والإجرام من قبل عصابات داعش الإرهابية".انتهى

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