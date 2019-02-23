خبير امني: داعش يعود لأسلوب ماقبل 2014 ويصطنع الضجة الاعلانية

2019/02/23 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى الخبير الأمني سرمد البياتي، عودة داعش الإرهابي باسلوبه الى حرب العصابات الاعلانية لما قبل 2014.

وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} ان" هناك خروقات وجيوب لداعش في مناطق عددية من العراق"، مشيرا الى ان" أسلوبه القتالي تحول من حرب مواجهات مع القوات الامنية الى حرب العصابات إعلانية لما قبل 2014".وأضاف ان" داعش يحاول الإيقاع بأكبر خسائر بالمدنيين لإثارة الضجة"، مشدداً على" ضرورة التناغم مع عملياته من خلال العمليات الاستخباراتية ليلا ونهارا"، مبينا ان" داعش عدو مهزوم وعملياته غير موزونة".



وأشار البياتي الى ان" هذه الاغتيالات ستبقى بسبب وجود أماكن لايمكن للجيش الوصول اليها كما ستتخذ ملاذات صعبة المواجهة كونه لا يتجرأ الخروج بمناطق مفتوحة".وتابع ان" داعش تنظيم هلامي وهو يتحرك في مكحول وديالى"، منوها الى ان" العدو المهزوم يكون خطر وعملياته تتكثف تجاه المدنيين".انتهى

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