قائد العمليات المشتركة في كركوك يعلن زيادة القوات الأمنية في المحافظة

2019/02/23 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

كشف قائد العمليات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية،

السبت، عن خطة جديدة في المحافظة، مؤكداً زيادة القوات بحجم فرقة.

وقال حربية في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، إن “الخطة

الجديدة تتضمن إعادة كافة القطعات التي كانت تمسك مدينة كركوك او جنوب غربي كركوك او

المناطق بمحيط المدينة”.

وأضاف أنه “تم الان زيادة هذه القوات بحجم فرقة وهذا

زاد من كثرة القوات وتعدد مصادر القوات من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب واللواء

61 من الفرقة الخاصة”، مؤكداً “وضع كافة الموارد من كافة القوات الامنية

تحت امرة قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة من اجل توحيد الجهد الاستخباري والجهد

الميداني والخطة خلال ايام ستكون جاهزة من اجل حماية مناطق كركوك بالكامل”.

ولفت حربية الى أن “كل موارد وزارة الداخلية ووزارة

الدفاع والقوات الامنية سواء الحشد الشعبي والحشد العشائري هي تحت امرة المقر المتقدم”.

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