2019/02/23 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مواجهة بورنموث وضيفه ولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وتقدم جوشوا كينغ بهدف من ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل راؤول خيمينيز للضيوف من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 83، وشهدت المباراة قمة الإثارة في الدقائق الأخيرة حيث تحصل بورنموث على ركلة جزاء ثانية انبرى لها كينغ ولكن أضاعها هذه المرة في الدقيقة 85.رفع ولفرهامبتون رصيده بذلك إلى 40 نقطة في المركز الثامن فيما رفع بورنموث رصيده إلى 34 في المركز العاشر مؤقتاً.من جانبه اقتنص نيوكاسل فوزاً هاماً من ضيفه هيديرسفيلد تاون الأخير بهدفين دون رد أحرزهما كل من خوسيه سولومون روندون في الدقيقة 46 وأيوزي بيريز في الدقيقة 52 فأصبح الفريق في المركز الـ14 مؤقتاً برصيد 28 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولفرهامبتون ينجو من الخسارة أمام بورنموث) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولفرهامبتون ينجو من الخسارة أمام بورنموث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).