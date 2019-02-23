2019/02/23 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان – مباشر: بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم السبت، مع وزير الصناعة والتجارة العراقي صالح الجبوري، سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.





وأفادت رئاسة مجلس الوزراء الأردنية بأن الجانبان، أكدا خلال اللقاء، أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومنها تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي الصادر عام 2017 بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وهي السلع التي لا ينتجها العراق ولا تكفي حاجة السوق العراقي، والتسهيلات والإعفاءات المقدمة للسلع والبضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة من 75 بالمائة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.





وأكد الجانباء أيضا على تفعيل إقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة على المنطقة الحدودية بين الجانبين، وفقا لوكالة أنباء الأردن "بترا".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الرزاز" يؤكد على تفعيل إعفاء سلع أردنية من الجمارك العراقية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الرزاز" يؤكد على تفعيل إعفاء سلع أردنية من الجمارك العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).