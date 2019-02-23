2019/02/23 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن: قصف مدفعي لقوى العدوان على منطقة 7يوليو السكنية والمطار في الحديدة وتحليق طيرانها التجسسي فوق المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/23 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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