ديالى.. الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش في المحافظة

2019/02/23 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي،اليوم السبت، مضافات لـ"داعش" الإرهابي ضمن اليوم الثالث لعملية التأمين التي تقوم بها قوات الجيش والحشد غرب ديالى.وقال الحشد الشعبي في بيان

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