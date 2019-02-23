2019/02/23 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، أن الإجراءات التي اتخذها مركز كمرك طريبيل الحدودي بشأن إدخا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. إجراءات جديدة لادخال نوع من العجلات عبر المنافذ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. إجراءات جديدة لادخال نوع من العجلات عبر المنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).