2019/02/23 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الامطار هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.وذكر بيان للدائرة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الاجواء في عموم مناطق اقليم كوردستان خلال الـ 48 القادمة ستكون بين الصحو والغائمة جزئيا مع توقعات بهطول موجة جديدة من الامطار في المناطق الجبلية".

وأضاف، ان "نسبة الامطار هذا الموسم كانت مرتفعة مقارنة بالموسم الماضي وخاصة بفضل الموجة الاخيرة من الامطار التي اجتاحت مناطق اقليم كردستان".

وأشار الى ان "نسبة الامطار في محافظات اقليم كردستان خلال الموسم الحالي بلغت: اربيل 517.9ملم؛ السليمانية 760.9ملم؛ دهوك 692.5ملم؛ كركوك 326.5ملم؛ حلبجة 673.5ملم".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بموجة أمطار جديدة وارتفاع نسبتها عن العام الماضي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بموجة أمطار جديدة وارتفاع نسبتها عن العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).