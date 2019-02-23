واشنطن بوست: روسيا هي صاحبة مقترح نقل “الشيشانيين” عبر العراق.. هذا هو المسار!

2019/02/23 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تسعى الدول الغربية الى “اكتشاف ما يجب فعله” مع الآلاف من مواطنيها المنخرطين في تنظيم داعش الذي يخسر هذه الأيام آخر أراضيه في سوريا، فيما يضع الانسحاب العسكري الأميريكي ضغوطاً على المخيمات التي تحوي الكثير من عوائل عناصر التنظيم.ونشرت صحيفة “واشنطن بوست”، الأميركية، تقريرا موسعا تابعه “ناس” اليوم […]

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