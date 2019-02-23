سفيرة العراق على رأس وفد اقتصادي يلتقي “الرزاز”: نطلب تسهيل “فيزا” الأردن

2019/02/23 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، السبت، مع وفد من رجال الأعمال العراقيين، تطوير التعاون الاقتصادي وإيجاد مشاريع توفر فرص عمل لمواطني البلدين والمضي قدماً في العمل الثنائي المشترك، فيما دعا الوفد الى تسهيل اجراءات التأشيرة امام المستثمرين العراقيين.وقال الرزاز لوسائل اعلام اردنية وتابعه “ناس” اليوم (23 شباط 2019) ان “هذا […]

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