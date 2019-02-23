الحشد الشعبي يدمر مضافات لـ”داعش” في ديالى

2019/02/23 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دمرت قوات الحشد الشعبي، السبت، مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي ضمن اليوم الثالث لعملية التأمين التي تقوم بها قوات الجيش والحشد غرب ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن قوات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من العثور على مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي وتدميرها في ناحية أبو صيدا بمحافظة ديالى.وأضاف أن العملية تأتي […]

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