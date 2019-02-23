خاص| العلوي: صدام كان يفكر بـ

2019/02/23 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف السياسي العراقي البارز حسن العلوي، أن الرئيس المقبور صدام حسين كان يفكر بـ"احتلال سورية" بعد حرب الكويت التي اندلعت عام 1990، مشيرا إلى وجود موافقة غربية-خليجية على ذلك.

وقال العلوي في حديث لبرنامج "ارشيف سياسي" الذي تبثه قناة "الاتجاه" الفضائية، إن صدام "أخبرني بأن هناك دولتين لن يكون بين العراق وبينهما حسن جوار ووئام، وإنما خصام أو التحام"، مستشهدا بقوله: "الكويت لأنها ملكنا وسورية لأنها تحكم بحزبنا".

وأضاف أن صدام "كان يريد احتلال سورية بموافقة غربية وخليجية بعد حرب الكويت"، لافتا إلى أن "سورية لم تكن لديها آنذاك قوة عسكرية تواجه العراق".

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