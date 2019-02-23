2019/02/23 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعل ليونيل ميسي كل شيء في مباراة مثيرة هز خلالها شباك إشبيلية 3 مرات، ليقود برشلونة لفوز بشكل درامي بنتيجة 4-2، في المرحلة 25 من الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالهاتريك الخمسين.. ميسي "يهزم إشبيلية" في مباراة تاريخية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالهاتريك الخمسين.. ميسي "يهزم إشبيلية" في مباراة تاريخية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).