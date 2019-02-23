رئيس وزراء الاردن: الاتفاقيات مع العراق في غاية الاهمية

2019/02/23 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، نخبة من رجال الأعمال العراقيين، تطوير التعاون الاقتصادي وإيجاد مشاريع توفر فرص عمل لمواطني البلدين والمضي قدماً في العمل الثنائي المشترك.

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